Nõmme Kalju leidis sponsori: klubile pani õla alla 5MIINUST

Allkirjastatud koostööleping on sõlmitud tähtajatult ning kumbki pool lepingu tingimustesse liiga detailselt süveneda ei viitsinud. "Me teeme asju seepärast, et neid on pull teha, mitte seetõttu, et jube kihvt on paberit määrida," vastasid rämmari brändi vedur Estoni Kohver ja Nõmme Kalju boss Kuno Tehva justkui ühest suust.

Küsimusele, miks just Nõmme, vastas Estoni Kohver resoluutselt, ent arusaamatult: "Sest me oleme Tartu poisid." Kuno Tehva jutust aga koorus välja veidi sisulisem vastus. "Nii Nõmme Kalju kui ka 5MIINUSEST välja kasvanud rämmari bränd on ise tekkinud, ise majandanud ja ei sõltu kellestki kolmandast. See annab meile vabad käed teha seda, mis meile meeldib. Mida rohkem me Kohvriga koos nendest asjadest räägime, seda rohkem ma mõistan, et need kaks väga erineva tegevusala tegijat on oma ambitsioonilt üks-ühele sarnased."

"Koostöö jalgpalli ja muusikatööstuse vahel on Euroopas kasvav trend mis liidab ja kasvatab fännibaase. Oleme Eestis olnud alati teenäitajad ja usume, et koostöö 5MIINUST bändi liikmetega saab olema põnev ning mis kõige tähtsam, viljakas. Ootan huviga Kalju / rämmar "merchi", mis jõuab ka hästi varustatud poodidesse nii siin- kui sealpool ookeanit," lisas Tehva.

Rämmar, mis Võsu räpipundi uudissõnana leidnud tee isegi ÕS-i kaante vahele, on tänaseks sirgunud brändiks, mis turustab koos partneritega meenerõivaid, peosarja, energiajooki ja nikotiinipatju. Nüüd ollakse tegevad ka spordis. Seda, kas brändil on ambitsiooni haarata ka teisi kohalikke spordiklubisid, liiga palju ei avatud. Ent kõik kolm rämmari-meest, kes lepingu sõlmimisele kohale tulid, on enda sõnutsi suured jalgpallifännid.