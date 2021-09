Uus võimalus LHV-s: kogu lihtsasti esimese kodu sissemakse

Oma kodu ostmine on üks tähtsamaid otsuseid ja nõuab põhjalikku ettevalmistust. Üheks peamiseks eelduseks enne kodulaenu taotlemist on sissemakseks vajaliku raha kogumine. LHV on selle oma klientidele nüüd väga mugavaks teinud, võimaldades suunata LHV Kasvukontol kasvanud raha teenustasudeta otse uue kodu sissemakseks.

LHV jaepanganduse juhi Moonika Maaringu sõnul on panga soov innustada inimesi eesmärgipõhiselt säästma ja teha kodu ostmiseks vajaliku sissemakse kogumine lihtsamaks. „Oleme julgustanud inimesi säästma ja investeerima ning oleme teinud selle LHV-s igaühe jaoks kättesaadavaks,“ rääkis Maaring.

„LHV Kasvukonto on mõeldud pikaajaliseks kogumiseks ja näeme, et see on aasta-aastalt järjest populaarsem. Tee kasvukonto juurde on leidnud nii noored investeerijad kui ka lapsevanemad, kes tahavad lapsele tulevikuks koguda. Kui ühel hetkel tuleb kõne alla kodu soetamine ja selleks oleks vaja tasuda ka sissemakse, saabki nüüd Kasvukontol aastatega paisunud summat kasutada osana või täielikult kodu sissemakse jaoks,“ kirjeldas Maaring uut lahendust.

„Näiteks 100 000 eurot maksva korteri eest tuleb minimaalselt 10% ehk 10 000 eurot sissemakseks tasuda ning selle kokkusaamiseks võib Kasvukontost palju abi olla,“ lisas Maaring.

Suunates kogumiseks mõeldud kontole 10 aasta jooksul näiteks igakuiselt 60 eurot, koguneks raha 7200 eurot. Kui see summa aga Kasvukonto kaudu investeerida ja arvestada 8% keskmise tootlusega, kasvaks see sama ajaga rohkem kui 11 000 euroni ja selle saaks muretult esimese kodu sissemakseks suunata.

Ka praegustel Kasvukonto omanikel, kelle raha on juba aastatega kasvanud, on soovi korral võimalus seda kodu sissemakseks kasutada. Tasub teada, et Kasvukonto vara võib moodustada ka vaid osa sissemaksest.