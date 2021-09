Värbaja annab nõu: kuidas leida unistuste töö?

Jõudmaks lähemale unistuste tööle, on oluline enda jaoks lahti mõtestada, mida tegelikult soovid. Mis on need ametikohad, mille poole püüdled, ja millised karjäärisuunad või ettevõtted on sinu jaoks atraktiivsed? Värbajad küsivad pea alati küsimuse „Miks sa siia kandideerid?” ja kui sa pole põhjalikult oma vastust läbi mõelnud, on suur tõenäosus, et sind järgmisesse vooru edasi ei kutsuta. Kaasaegsed tööandjad otsivad pühendujaid, kes teavad, kuhu tulevad, mille nimel tööle asuvad ja millist väärtust pakuvad.