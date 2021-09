Uuring: Balti riikide elanikud suurteks tehinguteks sularaha kasutada ei taha

„Kuigi väiksed sularahakogused on ja jäävad kasutusse, näiteks laste taskuraha või teatud kaupade ja teenuste tasuna, on suurte sularahasummade kasutamine igapäevases elus juba praegu pigem kaduv nähtus - seda tõenäoliselt nii turvalisuse kui mugavuse tõttu. Meie klientide statistika näitab, et suurem osa neist eelistab juba mõnda aega sularaha asemel digilahendusi kasutada. Seda suuresti tänu mugavale ja ulatuslikule kaasaegsele infrastruktuurile. Digilahenduste populaarsuse kasv on kõvasti hoogu saanud ka COVID-19 pandeemia mõjul," selgitas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.