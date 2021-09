Uued ajad nõuavad uusi kangelasi – Huawei MatePad 11

Huawei MatePad 11 on uusim tahvelarvuti, mida tuntud valmistaja on turule toonud. Ei tea, kas Huawei poolt just ettenägelikult, kuid kindlasti väga tabavalt on MatePad 11 mudel eriti mugav just neile, kes pidanud oma tööharjumused mõningal määral ümber hindama ja tunnevad puudust vastupidava akuga võimsast, tehniliste näitajate poolest absoluutsesse tippu kuuluvast, kuid ometigi kergest ning väga portatiivsest tööseadmest, mis võimeline enamikus olukordades sülearvutit asendama.

Muljet avaldav ekraan ning kiire ja intuitiivne operatsioonisüsteem

Oma hinnaklassis ühena vähestest on Huawei suutnud MatePad 11 ekraani luua väga võimsate näitajatega. 120-hertsine ekraan tagab sujuva ja moonutusteta ekraanipildi nii nõudlike videofailide esitamisel kui ka näiteks tekstidokumentide koostamisel. Ja kui ikkagi natukene tahaks mängida ka, siis 120 Hz ekraan loob ka selleks pea et ideaalilähedased tingimused. Ometigi pole ekraanist üksinda suurt kasu, kui seda ei toeta ka just konkreetsele seadmele loodud operatsioonisüsteem. Kui harjumuspäraselt on tahvelarvutite operatsioonisüsteem põhimõtteliselt suuremal ekraanil kuvatav telefonide operatsioonisüsteem, siis Harmony OS, mis MatePad 11 kasutuses, on suur samm harjumuspärasest kõrvale. Nimelt on Harmony OS loodud võtma Huawei tahvelarvutitest viimast, mis omakorda tagab tõrgeteta liikumised nii rakenduste vahel kui ka neid kasutades. Erinevaid rakendusi saab muide muretult alla laadida Huawei AppGallery kaudu, kus valikut nii nõudlikele spetsialistidele kui ka neile, kelle jaoks on olulisemad pigem loomingulised tegevused.

Lisavarustus, mis teeb tahvelarvutist sülearvuti alternatiivi