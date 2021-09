Pensionit investeerivate inimeste populaarseimad valikud olid indeksfondid ja krüptoraha

Nii nagu pikaajalise investeerimise fookusega Kasvukontol, investeeriti ka LHV PIK-il esimesed rahad enamasti USA 500 suurimat ettevõtet koondavasse indeksfondi iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Fond on eelistatuim eelkõige tänu selle laiapõhjalisususele ning kindlale ajaloolisele tootlusele, mis sõltuvalt mõõtmise alustamise hetkest on olnud keskmiselt 8-10% aastas. Indeksfondile iseloomulikult on ka selle kuine potentsiaalne volatiilsus võrreldes üksikaktsiate ja krüptovaluutadega ajalooliselt kõige väiksem ehk vaid 4%, mistõttu on investoril seda portfellis emotsionaalses mõttes pikaajaliselt kergem hoida.

Populaarsuselt teine koht kuulub potentsiaalikale alternatiivsele krüptorahale Ethereum, mida järgivat fondi on PIK-i kaudu võimalik soetada Ether Tracker Euro XBT Provider nime all. Kaugel ei ole ka põhiline krüptoraha Bitcoin, näidates, et riskitaluvus on pensioniinvestoritel kõrge. Kui Bitcoin võib ühes kuus kõikuda ligi 23% ulatuses, siis Ethereum kuu jooksul umbes 33%, olles seega üle 8 korra volatiilsem kui S&P 500 indeks. Ka sel aastal on krüptovaluutade hind suures ulatuses kõikunud, ehkki nende tootlus alates aasta algusest ületab oluliselt aktsiaindeksite tootlusi.