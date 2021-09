Omniva turuvallutused Lätis: aasta lõpuks on pakiväljastuseks enam kui 500 asukota

„Narveseni üks põhiülesandeid on olla kättesaadav kõigile, sealhulgas ka kaugemates piirkondades. See on Omnivaga meie ühine eesmärk. Kuna Omniva teenused on paljude Läti elanike jaoks oluline, on meil hea meel, et saame pakkuda sobivat infrastruktuuri, et muuta need veelgi laiemalt kättesaadavaks. See koostöö on parim viis heade eesmärkide saavutamiseks, ühendades jõud mõttekaaslastega, nii et võidavad kõik osapooled, eriti elanikud, "rõhutas Dovidena.