Kindel: Tallinna kaubamaja kõrvale ehitatakse kõrghoone. Arendaja loodab 2022. aasta kevadsuvel ehitustöödega alustada

Arendaja Estconde Invest suuromanik Rein Tallermo tõdeb, et linnaga menetlemine on pikalt aega võtnud. "Kui edasised protsessid lähevad libedalt, siis tahaks loota, et tuleva aasta suve alguses saab kopa maasse lüüa. Lisaks võtavad ehitustööd võtavad veel 2,5 aastat aega. Maja võime näha umbes 2025. aasta alguses," ütles ta.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringus määratud juhtotstarbega ja kesklinna tihendamise põhimõttega ning Tallinna kõrghoonete teemaplaneeringuga.

Planeeringus kavandatud hoonestus sulgeb seni avatud kvartali ja annab oma lahendusega ning kõrgema hooneosaga piirkonnale selgelt äratuntavat omapära. Kõrgem hooneosa täiendab kõrghoonetest moodustuvat linnakeskuse siluetti ja Maakri kõrghoonete piirkonna kõrghoonete gruppi. Kavandatud hoonestus suurendab linnasüdame atraktiivsust ja segakasutust. Kavandatud silmapaistvam kõrgem hooneosa tähistab maamärgina A. Laikmaa ja Gonsiori tänava ristmikku.

Kõrgem hooneosa kõrgusega kuni 101,2 meetrit maapinnast (absoluutkõrgus 106 meetrit) on kavandatud krundi kaguossa. Madalam Gonsiori ja A. Laikmaa tänava äärne hooneosa absoluutkõrgusega kuni 36 meetrit on liigendatud vastavalt ümbruse hoonestusele. Hoone madalama osa äriruumid on mõeldud ühise passaažiga tänavale avanevate rendiboksidena kaubandus- ja teenindusasutuste tarbeks, büroodele, hotellile. Korterid on kavandatud kõrghoone ülemistele korrustele.

Hoone suurim lubatud kõrgus on määratud nii, et see ei ületaks kaugvaates Lauluväljaku ülemiste väravate juurest Viru hotelli ja Swissoteli kõrgust ühendavat sirget. Hoonele on kavandatud 2 maa-alust korrust. Juurdepääs maa-alustele parkimiskorrustele on läbi hoonesisese panduse. Pandusele on juurdepääs Tartu maanteelt.