Viimastel päevadel on palju kõneainet pakkunud elektrihinna pidev kallinemine. Sellest tulenevalt on jäänud õhku küsimus, kas mõistlikum on fikseeritud hind või börsipakett. Eesti Energia juhatuse esimees ütleb üht, idufirma Gridio üks asutajatest aga teist. Kus on siis tõde ja mis ikkagi valida? Erapooletud spetsialistid jagavad omapoolseid selgitusi.