Playtechi juht: kõik, kes saavad Eestis doktorikraadi, võiksid saada ka kodakondsuse

"Maailmas valitseb ajalooliselt kõige suurem talentide põud, mis hinnanguliselt läheb 2030. aastaks maailmamajandusele maksma ligi 8,5 triljonit dollarit. See on raha, mis ettevõtted ja riigid kaotavad, sest neil lihtsalt ei ole vajalikku tööjõudu. Reaalsus on see, et paljud inimesed ei pääse töötamiseks soovitud riiki ja nende palkamine on suisa keeruline," lausus Jobbaticali tegevjuht Karoli Hindriks.

Tema sõnul on 60% rändest seotud töörändega ja kuigi muudatused ühiskonnas toimuvad tänapäeval kiirelt, ei suuda riigid sageli oma regulatsioonides sammu pidada. Seejuures kui digimaalimas on toimunud kiired muutused ja Eesti erasektor on nendega väga hästi kaasa läinud, reguleerib riik inimeste rännet eelmise sajandi põhimõtete järgi.

Playtech Estonia tegevjuht Ivo Lasn nentis, et talentide leidmisel on suureks abiks ülikoolid ja sellest lähtub ka nende ettevõte, otsides just sealt noori talente. Hetkel töötab ettevõttes koguni 50 praktikanti. "Minu ettepanek oleks talentide Eestisse toomise soodustamiseks pakkuda kodakondsust kõigile siin doktorikraadi lõpetanud inimestele," käis ta välja oma idee probleemi leevendamiseks.

Ülemistel asuva Rahvusvahelise Maja juht, viis aastat tagasi siin tööd alustanud Mehhiko päritolu Leonardo Ortega ütles, et Eestil on maailmas palju plusse, mida reklaamida. Näiteks pole ettevõtetel siin ranget hierarhiat ja CEO-ga saavad võimaluse kõik rääkida, samuti kõrged digioskused ja turvaline ning puhas keskkond loovad sümbioosi, mida on vaja, et meelitada talente.

Eurora personalijuht Estel Pukk kirjeldas, et tema kogemusel paistavad tõelised talendid silma kolme peamise omadusega: nad "räägivad klientide keeles" ehk nad tahavad muuta klientide elu paremaks ja mõtlevad miljonitele klientidele, nad kasutavad teadlikult tehnoloogia pakutavaid võimalusi ja neil on nn peakontori geen – sõltumata rollist võtavad enda peale strateegilise vastutuse klientidele globaalselt väärtust luua.