Eestlaste seas armastatud kingapoed SHU ja ABC king sulgevad järk-järgult oma uksi

TKM King juhatuse liige Anne-Liis Ostovi sõnul on kaupluste sulgemiste puhul tegemist pikaajalise protsessiga järgneva aasta jooksul ning kiireid muutusi see klientidele kaasa ei too. „Kõik ABC KINGa ja SHU kauplused on endiselt samamoodi avatud ka homme, sügiskollektsioon kliente ootamas“. Ostovi sõnul on käesoleva aasta lõpuks plaanis sulgeda vaid üksikud poed ettevõtte 19-st kauplusest.