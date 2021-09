Tallinna vanaproua võttis arvelt pea 22 000 eurot välja ning ulatas selle pangakontori ukse taga petturile

9. septembril anti teada, et 8. septembril helistati Lasnamäel elavale 24-aastasele naisele, tutvustati end Swedbanki töötajana ja öeldi, et keegi üritab varastada tema pangakontolt raha. Seejärel paluti naisel siseneda panka selleks, et paigaldada pangakaardile kaitseprogramm. Hiljem sai naine teada, et tema kontolt on varastatud 9500 eurot.