Bluesky Jüri OÜ krundid Foto: Henri-Kristian Kirsip

Ärileht on varem kirjutanud sellest, kuidas aastaid ilusaid maju püsti pannud arendaja Bluesky on oma Viimsi kruntidega sattunud hätta ja need on sundmüügis. Siiani ei ole oksjon õnnestunud ning on tänaseks peatatud. Samal ajal on aga õhus nende teise arenduse, Jüri projekti ühe etapi müük.