20 aastat koletust terroriaktist on möödas, kuid USA võitleb endiselt tõsise riskiga

Financial Times kirjutab, et 2001. aastal vastu võetud Patriot Acti üks osa puudutas seda, et kõik finantsasutused peavad vastama samasugustele rahapesuvastastele reeglitele nagu pangad. Sellist ühist rinnet musta raha vastu ei ole aga siiani suudetud tekitada.

Erakapitali ettevõtted ning riskifondid, kus liigutatakse triljoneid dollareid vara on sellistest reeglitest pääsenud, sest nii vabariiklaste kui demokraatide all ei ole riigi rahandusministeerium suutnud välja töötada ning kehtestada reegleid, mis kehtiksid sellistele investeerimisnõustajatele.

Selline olukord on murettekitav mitmel tasandil. On neid, kes ütlevad, et kriminaalidele ja kleptokraatidele on tagauks lahti jäetud. Vastavuskontrolli eksperdid ütlevad, et pangad ja maaklerid on siin pandud kandma liiga rasket koormat. Wall Street-il võistlevad nad aga just erakapitali ettevõtete ja riskifondidega, isegi laenu andmises.

Loomulikult oli rahapesu illegaalne ka enne Patriot Acti. Uus seadus pidi aga kohustama investeerimisnõustajaid võtma rahapesuvastasest võitlusest aktiivsemalt osa. Neile sooviti ette kirjutada, et nad peavad võtma kasutusele meetmed ja palkama inimesed, et tuvastada kahtlaseid tegevusi oma klientide poolt ning raporteerima neist vastavasse asutusse. Siis aga joosti selle ideega tupikusse, mis on kestnud 20 aastat.

Kõik hakkas lagunema juba 2002. aastal, kui George W Bushi valitsus andis "ajutise vabastuse" mitmetele ettevõtetele, keda Patriot Act kattis - investeerimisettevõtetest kinnisvarasektori ja automüüjateni. Et saaks keskenduda neile sektoritele, mida nähti kesksetena terrorismiga võitlemisel.

Viimane tõsisem katse tehti Barack Obama ametiaja lõpus 2015. aastal, kuid see jäi lõpule viimata ja Donald Trumpi administratsioon seda üles ei korjanud.