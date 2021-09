VIDEO | Flippimise kõrgtase või turu ülikiire kasv? USAs müüakse taas erilist erasaart

Foto: Kaader videost

Juulikuus toimus USAs eriline kinnisvsaratehing, mille käigus müüdi Palm Beachi ainuke erasaar 85 miljoni dollariga maha. Vaid napid 60 päeva hiljem on see taas müügis. On kaks varianti - kas tegemist on katsega viia läbi üks kiiremaid ja kasumlikumaid flippimisi (loe loo lõpust, mida see tähendab - toim) kinnisvaratehingute ajaloos või on Florida kinnisvaraturul toimunud kummaline ja kiire kasv.