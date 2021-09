Kaubamaja on oma jalatsikauplused toonud ühe ettevõtte alla. Selleks on TKM King AS. Eesti turul opereeriti veel 2020. aastal kokku 23 kauplusega ning kahe veebipoega. Just füüsilised kauplused on plaanis sulgeda.

Kuidas läheb aga teistel tuntud tegijatel ja miks on ühe keti tulemused ja käekäik teistest nii palju erinev?