Tallinna börsi viimase nädala kõikumise taga on uued väikeinvestorid

"Tallinna börsil investeerimine on asendunud veidi rohkem spekuleerimisega. Uute investorite lisandumine on olnud üsna kiire, aga ka kindlustunne on väga kõrge täna. Need on aktsiahindu toetanud," selgitas Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets.

"Viimase kahe nädala jooksul on lisandunud umbes 2000 uut aktsionäri, kokku on LHV-l umbes 17 000 aktsionäri ja keskmiselt omab iga uus aktsionär 64 aktsiat ehk umbes 2500 euro väärtuses. See tähendab, et viimase kahe nädalaga on ostnud need aktsionärid umbes viie miljoni väärtuses LHV grupi aktsiaid," rääkis varahaldusfirma Avaron investeeringute juht Peter Priisalm.