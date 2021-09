Paljude eestlaste pensioniraha leidis tee Lõhmuse ja Veske investeerimisfondi

Fondi toetajate hulgas on pea kõik Baltimaade pensionifondid, rahvusvahelised investorid üle Euroopa ning eraisikust investorid. Kõik esimese fondi investorid osalevad ka Livonia teises fondis.

Livonia esimese fondi (Livonia Partners Fund I) suurus oli 73 miljonit eurot ning investeeringutega alustati 2015. aastal. Tänaseks on esimesest fondist tehtud 16 investeeringut ning loodud globaalse haardega ettevõtteid. Fondi Eesti investeeringute seas on näiteks termopuidu tööstur Thermory, klaasitootja Klaasimeister ja tarkvaraettevõte Scoro.

Livonia asutaja Kaido Veske kinnitas, et jäävad kindlaks oma senisele filosoofiale ja investeerimisstrateegiale, mis tähendab investeerimist edukatesse ja kõrge kasvupotentsiaaliga keskmise suurusega Baltikumi ettevõtetesse, mida on võimalik uue kapitali ja Livonia meeskonna teadmiste abil märkimisväärselt kasvatada. "Eesmärk on teha seda väiksema keskkonna jalajälje, kuid sarnase esmaklassilise kasumlikkusega," lisas Veske.