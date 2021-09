FOTO | Pilt tõestab, et kinnisvaraturul on toimunud tõeline hinnaralli

Ambassador on üks uhkemaid ja silmapaistvamaid uusi hooneid südalinnas. Korteritel on ka vägevad hinnad. Nii näiteks maksab üks korter seal täna 429 900 eurot, mis teeb ruutmeetri hinnaks üle 6000 euro. Lugeja märkas aga, et kogemata oli kuulutuse juurde, fotodele, jäänud ka korteri veel mõni aeg tagasi kehtinud hind. See oli 399 900 eurot ehk 30 000 eurot odavam. Nii on selle korteri puhul vahepeal hinnakasv olnud 419 eurot ruutmeetri kohta. Tänaseks on müüja tolle pildi välja vahetanud, kuid fototõestus on meil siiski olemas. See näitab lihtsalt ilmekalt, kuidas kinnisvarahinnad lühikese ajaga liikunud on.