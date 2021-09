Mitmekordne muutus. Varastatud esemeid pandimajadest enam nii lihtsalt ei leia

Politsei käib pandimajades kontrollimas siis, kui on vaja. Näiteks siis, kui meile laekub info, et pandimajas võib olla esemeid, mis on sinna ebaseaduslikult jõudnud. Vihjeid laekub harva, kuid kindlasti me neid kontrollime ja selgitame asjaolusid. Inimesed on tundnud ära pandimajas müügil olevad esemed (elektrilised tööriistad, mobiiltelefonid, ehted jne), mis neilt on varastatud, ja pöördunud abi saamiseks politseisse. Enamjaolt on meile laekunud vihjed olnud õiged, kuid ette on tulnud ka olukordi, kus näiteks jalgratast kontrollides selgub, et müüdav ratas on välimuselt samasugune, kuid raaminumbrid erinevad.