Ehitusmüraga kimpus naabritel tuleb hüvitise saamiseks kohtusse minna

Müraprobleemid algasid Sauel kolm aastat tagasi, kui arendaja hakkas ehitama kortermaju. "Iga kortermaja ehitamisel on kaevatud suur vundamendi süvend, paeastangusse sisse murtud parkla ja selle käigus on tulnud eemaldada tuhaneid kuupmeetreid paasi," rääkis Saue elanik Renno Veinthal "Aktuaalsele kaamerale".

Paasi murtakse kümme tundi päevas ja nii kuude kaupa. "Kui te mõtlete koroonatalvele, siis lapsed on pidanud õppima päeval kodus ja see ei ole võimalik, kui samal ajal piikvasar kõrval sellist müra teeb," märkis Veinthal.

Veinthal on korduvalt pöördunud nii arendaja, ehitaja kui ka vallavalitsuse poole. "See mure leiab justkui mõistmist, aga ainsaks pakutavaks lahenduseks on see ära kannatada. Tegelikult sisulisi lahendusi, mis oleks seotud parema, tõhusama ehitustehnoloogia või siis inimeste informeerimisega eriti mürarohketest perioodidest, neid kahjuks ei ole," sõnas Veinthal.