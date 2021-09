Eksperdid mitmete linnaplaneerimisjuhtumite valguses: teooria on tugev ja paljulubav, praktika aga nõutukstegev

Linnatänavad moodustavad tervikliku võrgustiku. Iga tänavajupi toimimine sõltub sellest, milline on sellega ristuvate ja läheduses kulgevate tänavate olemus ja olukord. Seepärast on tänavate kasutusvõimalused ja -mugavus väga tihedalt seotud sellega, kui hea ja läbimõeldud on strateegiline vaade tänavavõrgustikule tervikuna.

Positiivne on, et praktikas on tänavavõrgustiku strateegilist planeerimist üha enam. Paljudes linnades käsitletakse tänavaid ja nende ruumi kujundamist juba üldplaneeringus. Nii näiteks on Viljandi linna üldplaneeringus määratletud väärtuslikud puiesteed, mida tuleks säilitada. Tallinnas on mitmete linnaosade uuemates üldplaneeringutes määratud kasutajasõbralikud tänavaruumi ristlõiked. Lisaks on juba 2017. a lõpus heaks kiidetud linna rattastrateegia järgmiseks kümnendiks. See paneb paika nii rattateede võrgustiku asukoha kui kirjeldab üksikasjalikult tehnilisi lahendusi, mida konkreetsetel tänavatel rakendada. Konkreetsema-lokaalsema näitena saab tuua Gonsiori tänava rekonstrueerimise, kus mõeldi ja arutati piirkonna elanikega läbi ka Gonsiori tänavaga paralleelselt kulgeva Kunderi tänava tulevik. Mõlemat tänavat tervikuna käsitlev ehitusluba nägi ette, et Kunderi tänavale luuakse sõiduraja arvelt laiem rattatee ning vähendatakse seeläbi autoliiklust.