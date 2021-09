Hiiumaa juurtega Veriff i personalijuht Kristina Lilleõis teab, et suurepäraseid tulemusi saavutatakse raske töö ja suure pühendumusega, kuid samas ka piisava puhkuse toel. Kristina kindla käe all on tehnoloogiafirma Veriff kasvanud vaid 50 inimesega ettevõttest lausa 300 liikmeliseks.