Teet Margna firma käive kasvas ning ta võttis dividende. Panuse on ta teinud ka ühele pangaaktsiale

Müügitulu tõi see kõik 879 129 eurot, mis on mõnikümmend tuhat eurot parem tulemus kui 2019. aastal. Kasum langes aga pisut - 195 547 eurolt 159 464 eurole. Veidi enam kui 40 000 euro eest maksis firma tööjõumakse, kuid Margna maksis endale ka 150 000 eurot dividende. Jaotamata kasumit on 1,5 miljonit.

Gordon Grupil on muuseas näiteks ka 2980 LHV Grupi aktsiat, mis reedese sulgemishinna järel (42,25 eurot) on väärt kena 125 905 eurot.

Margnal on veel teinegi telesaadete tootmisega tegelev ettevõte, kuid aruande järgi tegeleb see hoopis investeerimisega. Müügitulu otseselt ei olnudki, kuid 20 679 eurot teenis ettevõte investeeringutelt ja lisaks veel 9906 eurot intressi. Jaotamata kasumit on siin 739 364 eurot, kuid valdav osa sellest on investeeringute all kinni.