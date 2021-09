Rekord puruneb. Homme on elektrihind väga kõrge. On vaid väheseid soodsama hinnaga tunde

Eelmine rekord püstitati alles, 8. septembril, kui keskmine oli 127,17 eurot megavatt-tunni eest.

Alljärgnevas tabelis on näha homsed hinnad tunniajase täpsusega ning ka eelnevate päevade sama aja näitajad. Kõige kõrgemaks tõuseb hind õhtul kella 19 ja 20 vahel, kuid on krõbe nii varahommikul kui õhtul. Kõige soodsam on elektrit kasutada kas öösel või 12:00 - 15:00.

Ei ole teada, kui pikalt elektri hinnad rekordilisel tasemel püsivad, küll aga on teada, et tulevikus kõiguvad elektri hinnad väga palju.

Elektri hinna tõusu on sel aastal mõjutanud mitmed tegurid, näiteks süsinikdioksiidi heitkoguste kvootide hinnatõus, vähene tuulisus ning külm talv ja kuum suvi.

"Saame aru et kliendil on olukord keeruline - olgu see kodutarbija, kes juba suvel maksab päris krõbedaid arveid või tööstused, kes peavad ju turul konkureerima.

Üks mis on kindel, on see, et energia hinnad jäävad väga heitlikuks ja järjest rohkem meie elektritootmine hakkab sõltuma ilmast," rääkis Eesti Energia juht Hando Sutter hiljuti.