Riigikogu erikomisjon arutab riigi kinnisvarapoliitikat. "Näide vastutamatuse printsiibist"

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul peab riik maksumaksja raha kulutama säästlikult. "Paraku ilmneb riigikontrolli aruandest, et riik laristab raha kinnisvara kasutamisel," ütles ta. "Olukord on seda absurdsem, et sama tunnistavad ka ministeeriumid ise. Riigi praegune kinnisvarapoliitika on näide vastutamatuse printsiibist meie riigi juhtimisel," lisas Reinsalu.