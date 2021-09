Rahvusvahelise haardega Eesti transpordi- ja logistikaettevõtte kasum kerkis miljoni võrra

Ettevõtte edukate numbrite taga näeb juhatuse esimees Raul Toomsalu protsesside tõhususe kasvu ning meeskonna panust muutuvate olukordadega kohanemisel. „Oleme palju panustanud oma äriprotsesside kaardistamisse ning nende efektiivsemaks muutmisesse. Täna näeme, et see on toonud soovitud tulemuse,“ sõnas Toomsalu. „Oleme suurendanud raudteeveo efektiivsust, usaldusväärsust, täpsust ning ohutust. Seda näevad ja tajuvad ka meie kliendid, kelle toel on raudteevedude mahud esimesel poolaastal suurt kasvu näidanud,“ lisas Toomsalu.