Põhjamaade suur joogitootja murrab Eesti turule ja omandab kodumaises pruulikojas enamusosaluse

Kirstukas lisas, et investeering Tankerisse on Royal Unibrew jaoks oluline, kuna see võimaldab tugevdada positsiooni siinsel turul ainulaadse kohaliku kaubamärgi kaudu. „Tanker mitmekesistab meie tootevalikut Eestis suurte globaalsete kaubamärkide nagu Heineken ja Pepsi kõrval ning kindlasti tahaksime Tankeri potentsiaali ära kasutada ka meie teistel koduturgudel. Samal ajal saab Tanker lisaks rahalistele ressurssidele koostööst mitmel viisil kasu – näiteks meie oskusteabe ja laia turustusvõrgu kaudu.”

Tankeri üks asutajatest ja tegevjuht Jaanis Tammela ütles, et Royal Unibrew on joogituru rahvusvaheline täht ja tihedam koostöö on mõlemale poolele kasulik. „Konkurentsiolukorra arenedes leiavad enamik väikestest õlletehastest end teelahkmelt, kas nad tahavad pääseda järgmisse liigasse, kus ootavad uued võimalused. Meie otsuse taga on kõige olulisemaks argumendiks vahendid täiendavaks kasvuks, uutele turgudele laienemiseks ja toodete laiema kättesaadavuse tagamiseks. Loovus on olnud meie tootearenduse DNAs ja koostöö võimaldab meil keskenduda veelgi enam innovatsioonile.”