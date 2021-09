Läti finantsteenuste firma emiteerib 450 000 uut aktsiat ja võimaldab sellega töötajatele osanikuks olemist

DelfinGroupi aktsionär ja nõukogu esimees Agris Evertovskis ütles, et aktsiate omandamisega astuvad töötajad n-ö omanike kingadesse. “Euroopas väga levinud optsiooniprogrammi eesmärk on uute inimeste tööle meelitamine ning olemasolevate töötajate hoidmine ja motiveerimine. Ehkki Läti ärikultuuris on see veel üsna vähelevinud, võib optsioone pidada oluliseks tööriistaks, mis aitavad saavutada firma pikaajalisi eesmärke. Tahame olla selle sammuga eeskujuks teistele Läti ettevõtetele ning usume, et uute omanike lisandumine ergutab meie tiimi ja inspireerib ka uusi inimesi DelfinGroupi kollektiiviga liituma,” rääkis Evertovskis.

Optsiooniprogramm tähendab, et lisaks igakuisele palgale tekib töötajatel võimalus teenida ka ettevõtte kasvust. DelfinGroup on kinnitanud dividendipoliitika, mille järgi maksab ettevõte dividende igas kvartalis. Selle suurus on kuni 50 protsenti eelneva kvartali kasumist. Lisaks võib DelfinGroup pärast majandusaasta aruande kinnitamist maksta ka iga-aastast omanikutulu, mille maht on samuti vähemalt pool kasumist. DelfinGroupi töötajatel on võimalus omandada rohkem kui 1 protsent ettevõtte aktsiate koguarvust. Hetkel koosneb finantsettevõtte aktsiakapital 40 miljonist aktsiast nimiväärtusega 0,1 eurot.

Evertovskis tõi välja, et tänu optsioonidele saavad töötajad osaleda ettevõtte arendamises, omades aktsionäride koosolekul hääleõigust. Lisaks kasvatab optsiooniprogramm nõukogu esimehe sõnul töötajate teadmisi ja arusaamist investeerimisest ning kapitaliturgudest laiemalt.

DelfinGroup avalikustas sel suvel finantseesmärgid aastaks 2024, millega soovitakse kasvatada laenuportfelli kaks korda enam kui 70 miljoni euroni. Ettevõtte prognoos näeb ette, et EBIDTA suureneb 17,6 miljoni euroni ja maksueelne kasum 12,9 miljoni euroni. DelfinGroupi kasvuplaan põhineb eeldusel, et ettevõte suudab aktsiate esmase avaliku pakkumisega (IPO) kaasata 10-15 miljonit eurot.

DelfinGroup teatas tänavu märtsis, et plaanib käesoleva aasta teises pooles aktsiate esmast avalikku pakkumist Nasdaq Riia börsil. Pakkumine on suunatud Läti, Eesti ja Leedu jaeinvestoritele ning Euroopa Majanduspiirkonna institutsionaalsetele investoritele. IPO nõustajad on LHV pank ja advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns.