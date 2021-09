Harju Elekter koondab Rootsi üksused ja ehitab tõhusamaks tootmiseks uued tehased

Malmösse 2022. aasta lõpuks valmiva 3000 m2 tootmishoone üürimiseks sõlmiti Nyfosa AB-ga 10-aastane rendileping. Västeråse 6000 m2 hoone ehitamiseks allkirjastati kavatsuste protokoll Wästbygg Gruppen AB 100%-lise tütarettevõtte LC Development Fastigheter 17 AB ostuks, mis hakkab haldama kinnistu ja ehitusega seonduvat. Kavatsuste protokolli kehtivuse tingimuseks on, et Västeråse linna kinnisvara nõukogu nõustub LC Development Fastigheter 17 AB-le müüma tehase ehituseks konkreetse maatüki. Ettevõtte aktsiate omandamise tehing plaanitakse lõpule viia hiljemalt 01.11.2022. Mõlemad tootmishooned ehitab Harju Elektri jaoks Wästbygg Gruppen AB.