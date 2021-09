Hinrikus, Tamkivi ja Hääl rahastavad Põhja-Tallinnasse rajatavat esimest tervenisti kliimaneutraalset linnaosa

“Projekti terviklik lähenemisviis tähendab, et selle asemel, et iga maaomanik enda alale eraldiseisvalt midagi ehitaks, on Paljassaare sadama-ala maaomanikud ühise ettevõtte alla koondunud,” selgitas Markus Hääl. “Seega on igal osanikul konkreetse maa-ala omamise asemel kindla suurusega osalus kogu arendusalast.”