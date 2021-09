VIDEO | Minister Andres Sutt avas eile Dubai EXPO maailmanäitusel e-Eesti paviljoni

Eesti kohalolek Dubai EXPO-l on riigi laiendus, mis peegeldab kolme märksõna: digitaalne, nutikas ja jätkusuutlik. "Neid kolme teemat tutvustatakse Eesti paviljoniga liitunud enam kui 40 Eesti ettevõtte tegelike lugude kaudu",selgitas Eesti riigi peakomissar Daniel Schaer.

Et Dubai maailmanäitus algab 1. oktoobril, oli veel tegemist paviljoni pehme avamisega. „Pool septembrit on veel minna ja ehkki suurem osa paviljoni sisustusest on juba paigas, siis väiksemaid ettevalmistustöid ja testimisi teeme viimase hetkeni,“ rääkis paviljoni valmisolekust Eesti esinduse juht Andres Kask.