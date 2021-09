Kolmveerand Eestis viibivatest võõrtöölistest on pärit Ukrainast. Vähem kui viiendikku taotlejatest ei lubata tööle

"Kehtivaid lühiajalise töötamise lubasid on 1. septembri seisuga antud 19 242 inimesele," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi- ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk esmaspäeval ERR-ile.

Ta selgitas, et taotlusi on tänavu esitatud juba üle 25 000, kuid kuna lühiajalise töötamise õigus võib ka olla väga lühiajaline või maksimaalselt kuni aasta, siis on osa väljastatud lubasid juba kehtivuse kaotanud. "Positiivse otsuse see aasta on saanud 20 422 taotlust," märkis Valk.

"Töötamise eesmärgil väljastatud elamislubasid on 1. septembri seisuga üle 9000 ja taotlusi on sel aastal esitatud 2726," ütles PPA esindaja. Ta lisas, et elamislubade puhul ei võimalda Eestis kehtiv sisserände piirarv seda numbrit oluliselt kasvatada.

"Küll aga on meil teatud sektorid vabastatud sisserände piirarvust – näiteks infotehnoloogia valdkonda saab tööle tulla nii, et sisserände piirarv ei takista. Ja seda on küll märgata, et aastatega on selles valdkonnas taotluste arvud järjest kasvanud," märkis Valk.