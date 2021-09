Lugeja küsib: peame tööl koroonatesti tegema. Kas võin valida, millise testi teen?

Koroonatestide tegemine Foto: Anni Õnneleid

Tööandja on kehtestanud nõude, et vaktsineerimata töötajad peavad ennast korra nädalas laskma testida. Tööandja on ostnud testid, kus proov võetakse ninasõõrmest. Mulle need aga ei meeldi ning tahaksin kasutada testi, kus proov tehakse süljest. Kas mul on õigus nõuda, et tööandja seda mulle võimaldaks?