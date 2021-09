Tartusse rajatavat Confido uut meditsiinikeskust asub juhtima Kristin Raudsepp

"Confido kasvab väga kiiresti ja tervisekeskuse avamine Tartus on sellele vaid kinnituseks. Kiire kasvu perioodil on eriti oluline, et muutusi veavad suure sektorikogemusega juhid," ütles Confido juhatuse esimees Risto Laur, kelle sõnul näeb ta Kristin Raudsepa soovis Confidoga meeskonnaga liituda ka omamoodi komplimenti kontserni viimaste aastate tegevusele.

"On väga hea, et saan uue kliiniku ülesehitamises osaleda algusest peale. Minu kogemus ja Confido ettevõtlikkus toovad ladusas sünergias kindlasti hea tulemuse," oli Kristin Raudsepp uue väljakutse osas optimistlik ning rõhutas veel: "Uue Tartu meditsiinikeskuse juhina pean oluliseks, et seal oleks hea töötada arstidel, õdedel ja abilistel ning patsiendid tunneksid end teretulnuna ja saaksid mugavalt oma probleemidele kõige kaasaegsemaid lahendusi. Ettevõtte juhtkonna liikmena saan kindlasti panustada ka teiste arengusuundade valikutes ja elluviimisel."

Confido avab novembris Tartus, Raatuse Tervisekeskuse hoones uue ligikaudu 600m2 suuruse meditsiinikeskuse, kus pakutakse nii töötervishoiu teenuseid kui üld- ning eriarstide vastuvõtte, samuti alustab uutes ruumides tegevust Confido Vaimse Tervise Keskus.

Kristin Raudsepp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud internatuuri üldarsti erialal. Alates 1994. töötas ta Ravimiametis eri ametikohtadel ning alates 2002. aastast oli Ravimiameti peadirektor. Rahvusvahelisel tasemel on Raudsepp olnud muuhulgas Euroopa Ravimiameti (EMA) haldusnõukogus Eesti esindaja, Euroopa Komisjoni farmatseutilise komitee liige ning Maailma Terviseorganisatsiooni WHO ekspert Moldovas ja Gruusias.

Confido gruppi kuuluvad erinevate kaubamärkide all teenuseid pakkuvad kliinikud: pere-, üld- ja eria. rstiabi pakkuv Confido Meditsiinikeskus, kaubanduskeskustes asuvad Confido Kiirkliinikud, Confido Vaimse Tervise Keskus, Confido Sõltuvusravikeskus, Confido Heaolukeskus, töötervishoiule keskenduv Confido Töötervishoid, radioloogiateenuseid osutav Confido Radioloogiakeskus, Confido Laserravikeskus (endine Vitaclinika) ja Confido Päevakirurgiakeskus. Lisaks kuulub Gruppi Perearsti Nõuandeliin OÜ, mis haldab tuntud perearsti nõuandetelefoni 1220. Grupi ettevõtetes on hõivatud üle kuuesaja töötaja.