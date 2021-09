Kinnisvaraarendaja: Eestis sajab raha, kuid buumist me rääkida ei saa

„Viimase aja hinnakasv on alles algus ja kui keskkond püsib, siis tõus jätkub. Hindadel on alati ruumi tõusta, kui samal ajal tõusevad ka palgad. Tööjõunappuse ja ülemaailmsete tarneraskuste mõjul muutuvad kallimaks ehituse sisendhinnad ja see omakorda tõstab kinnisvara hindasid, need on üksteise tuletised. Prognoosime, et lähiajal tõusevad Tallinna nõutuimates piirkondades uusarenduste ruutmeetri hinnad üle 7000 euro. Endoveri senised kõrgeima hinnaga tehingud ulatuvad 6400 euroni ruutmeetri eest, keskmine jääb meil hetkel 3500 euro kanti ning turu keskmine on umbes 2350 eurot,“ sõnas Robert Laud.

Arendaja sõnul tehakse müügi mõttes läbi aegade parimat aastat. „Eelmisel aastal oli küll arusaadavalt langus, kuid kahe aasta keskmist vaadates on olukord stabiilne. Ajutised turu kõikumised meie pikaajalise kogemuse ja tugeva meeskonnaga ettevõtet oluliselt ei mõjuta, sest juhime ja kontrollime ise kogu arendustsüklit alates planeerimisest kuni ehituse ja müügini välja – see võimaldab paindlikult reageerida ja efektiivsust juhtida. Töös olevate arenduste ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt ning tegeleme tavapärase igapäevatööga,“ rääkis Laud.

Endoveri tegevusmahud on aastatega kasvanud ning ettevõte on liikund suuremahuliste projektide suunas. Täna iseloomustavad arendaja portfelli eelkõige kõrgehooned ja kvartalid. „Meie laual on täna seitse kõrghoonet, millest Torn Kristiines ja Rocca Tower I Haaberstis on äsja valmis saanud, kaks uut kõrghoonet tulid Rocca al Mares just müüki ning lisaks on planeerimisel veel üks kõrghoone Haaberstis ja kaks Põhja-Tallinnas. Kvartalitest on mahult suurim Volta kvartal, mille kogumaht on 142 000 m² ning mille uute etappide ehitusega plaanime sel sügisel alustada. Suvel alanud Volta eelmüügi võttis turg positiivselt vastu, nõudlus ületas prognoose. Põhja-Tallinn on jätkuvalt populaarne elukeskkond ja atraktiivne investeerimispiirkond,“ märkis Rober Laud.