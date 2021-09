Kahe gigandi heitlus magusa koha eest sai ootamatu pöörde. Poepinna sai endale hoopis kolmas

Üle-eelmise aasta detsembris kirjutas Ärileht loo sellest, kuidas Saue vallas on suure potentsiaaliga kohas läinud heitluseks. Teisisõnu viis see kohtuteed Rimi ning Veskimöldri Keskuse arendaja. Sündmustesse oli kaasatud ka Coop.

Mõned päevad tagasi tuli avalikuks teade, et Veskimöldre elanikele avati külapood nimega Veski Market. Veskimöldre Kodukeskuse omanik ja Alliku Kaubandus OÜ juht Kaupo Kindsigo tõi välja, et nad panid eriti suurt rõhku toidupoele ning tegid teadlikult ketipoodidest erineva lahenduse.

„Inimeste teadlikkus tarbijana ja lihtsakoeliste ketipoodide valikust oluliselt nõudlikum maitse on kaks põhjust, miks kogukonnapoodidel on väga suur võimalus muutuda lähiajal uueks trendiks,“ rõhutas Veski Marketi toidukaupluse juhataja Anne-Ly Kandelin.

Rimi ei saanud esialgselt planeeritud poodi, kuid teekond ei ole nende jaoks veel sugugi läbi. "Vaidlus Veskimöldre kaubanduskeskuse arendaja ning Rimi vahel on veel pooleli ning seetõttu seda paraku rohkem kommenteerida ei saagi," kommenteeris Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats. "Küll aga on vaidluse jooksul erinevate skeemide abil vahetatud keskuse haldajat ning see on omakorda muutnud vaidluse pikemaks ning komplitseeritumaks," lisas ta.