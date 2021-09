Ühekordsete nõude kasutus väheneb: teenus hoidis suveüritustel ära ligemale nelja tonni prügi tekkimise

Alates 2019. aastast, kui Panditops esimestel sündmustel kasutusele võeti, on ühekordsete nõude kasutamine Eestis pidevalt vähenenud – tänaseks on Eesti Pandipakendi Panditops ära hoidnud 355 376 ühekordse taldriku, kausi, pokaali ja topsi kasutamise ning prügiks muutumise. Sellest kolmveerand ehk 204 439 tänavu suvel pärast pandeemiapiirangute kaotamist juuni teises pooles.

„Selle suve kogemuse põhjal on selge, et Panditopsi korduvkasutatavad nõud on leidnud oma kindla koha suvefestivalidel ja -kontsertidel. Sündmusterohke suve kokkuvõtteks näeme ka, et Panditopsi nõud sobivad absoluutselt kõikidele suursündmustele, kus süüa-juua pakutakse – näiteks augustis toimunud Tartu rulluisumaratonil hoiti tänu Panditopsile ära 4500 ühekordse nõu kasutamine ja prügiks muutumine. Tänu keskkonnast hoolivatele üritusekorraldajatele ja toitlustajatele on ühekordsete nõude ajastu avalikel sündmustel tõesti lõpuks läbi saanud,“ ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.