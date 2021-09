Ehitustööd Balti jaamas jätkuvad: laupäeval ja pühapäeval suletakse ida- ja edelasuuna rongidele jaama sissesõit

„ Eesti Raudtee ehitustööd Balti jaamas jätkuvad ning eeloleval laupäeval ja pühapäeval suletakse ida- ja edelasuuna rongidele Balti jaama sissesõit. See tähendab, et Tallinna ja Tallinn-Väikse vahel ning Tallinna–Kitseküla või Tallinna–Ülemiste lõikudel peame reisijaid teenindama bussidega,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Juhime tähelepanu, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida. Rattaga saab rongile kas Tallinn-Väiksest, Kitsekülast või Ülemistelt. Ratastooliga on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi (peab olema kokkupandav) ning reisija saab ise bussi minna. Juhul, kui klient saab liikuda ainult ratastoolis, palume oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest vähemalt kolm tööpäeva varem e-posti teel (abi@elron.ee) teada anda. Vaid sel juhul on võimalik korraldada spetsiaalne transport, kuhu saab ratastooliga siseneda.