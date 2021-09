GRAAFIK | Jälle rekord. Täna on elekter kallim kui kunagi varem. Põhjuseid on mitu

"Natuke odavama hinnaga piirkond on täna Poola, kus põhiliselt elekter toodetakse söejaamadest ja Poola ühendus Leeduga on kinni kuni nädala lõpuni. Lisaks sellele on piiratud täna, homme, ülehomme ka Estlink 2 Espoos toimuvate tööde tõttu ja kui kõik energiakandjate hinnad on kõrged ja lisaks odavamatest piirkondadest ei tule elektrit sisse, siis sellise hinnataseme me leiame ja ei ole päris välistatud, et neid rekordeid tuleb sel nädalal veelgi," ütles Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson ERRile antud intervjuus.