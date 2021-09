Ettevõtjad saavad haigekassast küsida, mitu protsenti nende töötajaist on kaitsepoogitud

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et andmeid antakse välja protsendina ning ühegi konkreetse töötaja andmeid ei edastata. Selleks, et tööandjal poleks võimalik kindlaks teha, millised töötajad on vaktsineeritud või millised ei ole, annab haigekassa töötajate COVID-19 vaktsiiniga hõlmatud protsendi välja ettevõtetele, kus on rohkem kui 30 töötajat.