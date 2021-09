Vägev tunnustus! Eesti kinnisvara fondivalitseja valiti Kesk- ja Ida-Euroopa parimaks

“Kesk- ja Ida-Euroopa on ärikinnisvara mastaabilt mitu korda suurem piirkond kui Balti riigid. Sestap tuli meile mõningase positiivse üllatusena, et Eesti, Läti ja Leedu turule keskendunud EfTEN Capitali pälvis oma ala professionaalidelt sellise tunnustuse. Olen väga tänulik meie klientidele, investoritele ja tiimile, kellega oleme ühiselt 2008. aastast peale pingutanud, et luua kõigile osapooltele väärtust. Väärikas tunnustus teeb meid osati alandlikuks, kuid peamiselt innustab veelgi enam tulevikus pingutama,“ ütles EfTEN Capital AS-i tegevjuht Viljar Arakas.