Alusta uut kooliaastat tahvelarvutiga: loodud sinu maksimaalseks mugavuseks

Sertifitseeritud Apple’i müügiinsener Andrej Michailov selgitab, miks tasub endale õpinguteks valida tahvelarvuti ja kuidas kõiki selle pakutavaid võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Millist tahvelarvutit tasub valida?

Uue kooliaasta alguses tasub kriitilise pilguga enda kasutuses olevad tehnoloogiavõimalused üle vaadata – koolitöö tegemise puhul mängivad kindlasti olulist rolli nii kiirus ja turvalisus kui ka seadmes olevad funktsioonid ja rakendused.

Kui nüüd tunned, et on aeg muutusteks ja uuendusteks, siis tekib järgmine küsimus: millist seadet õigupoolest üldse valida – kas süle- või tahvelarvutit? Otsuse tegemisel tuleb mõelda seadme kasutaja vajadustele. Kui õpilase päevad sisaldavad palju ringiliikumist ja seadet tahetakse kasutada nii kodus kui ka koolis, siis on parim valik kindlasti tahvelarvuti. See on äärmiselt kerge ja mugav ning annab kasutajale täieliku liikumisvabaduse. Lisaks saab seda vajadusel muuta sülearvutiks, kui lisada juurde klaviatuur ja arvutihiir.

Tahvelarvuti valimisel tasub pidada silmas ekraani kvaliteeti, protsessori võimsust, aku vastupidavust, kaamera ja kõlarite kvaliteeti, ühenduspunktide asukohti ning seadme sobitamise võimalusi erinevate lisatarvikutega. Veelgi olulisem on aga eelnevalt uurida seadme operatsioonisüsteemi ja turvalisuse kohta.



Lisaks tasub silmas pidada ka seda, et kui õpilane kasutab igapäevaselt juba iPhone’i nutitelefoni või Maci arvutit, siis on iPadOSi operatsioonisüsteemi selgeks saamine väga lihtne ja mugav. Kogemused näitavad, et kui inimene võtab esimest korda kätte uue iPadi, oskab ta seda pea kohe kasutada nagu professionaal. Lisaks sellele on iPadi lisatud suurel hulgal turvaseadmeid, mis privaatsusel ja isiklikel andmetel silma peal hoiavad.