Digitaalsed mürataltsutajad ehk kuidas tulla töö ajal toime tohutu rakenduste hulgaga

Kõikjal räägitakse töömaailma muutustest ning arutletakse kontorite tuleviku üle. Kuivõrd uutele kontoripindadele sisendatakse uut usku ning neid kohandatakse koguni taimede asukoha täpsusega, tehakse ikka suur osa tööst ära digitaalselt. See aga muudab töökeskkonna stressirohkemaks ja mürarikkamaks, sest inimestel on "digitaalse töö kogemuse" vaesus. Millest see aga tuleneb?

Murekoht on lühidalt järgmine: tööandja pakub töötajatele palju erinevaid digitaalseid tööriistu, mõtlemata tervikule. Kuivõrd tüdineb töötaja ära erinevate kanalite kaudu saabuvast infovoolust, siis hakkab see raskendama tema igapäevatoimetusi.

Killustatud suhtlus

Teabe, tarkvara ja dokumentide hulk kasvab pidevalt ning kogu infotulvas õige rakenduse ja teabe leidmine jääb sageli töötaja kohustuseks. Ühiseid mängureegleid pole ning seega on suhtlus erinevate platvormide vahel killustatud. "Ühe kliendi uuringust selgus, kuidas mõned töötajad pidid oma töö tegemiseks kasutama umbes nelikümmend erinevat rakendust," tõi välja Microsoftis töötav Riikka Gassen.

Tegelikkuses pole probleemi tuum mitte niivõrd nende sõnul tehnoloogias (kuigi ka sellel on oma roll), vaid organisatsiooni juhtimises. Töökeskkonna digitaliseerimisse on sattunud lüngad ehk töötajatele tutvustatakse pidevalt uusi tarkvarasid, kuid keegi ei struktureeri enam töötajate esialgseid vajadusi, selgitab Gassen.

Kuivõrd ettevõte võib olla oma tarkvara välja töötanud ja kohandanud, siis pilveteenuseid nagu Teams, Google Workspace jt rakendataksegi sellisena, nagu need on. Seetõttu on lihtne vahele jätta ka see, mis tegelikult vaja on. See kõik võib viia olukorrani, kus teave on justkui paljudest erinevates kohtades, kuid töötajad ei mäleta enam, kust ja mida leida. Samuti võib see viia info aegumiseni, sest mürarohkes keskkonnas ei leita asju õigel ajal üles.

Võttes arvesse olukorra probleemi, on Gassen ja Soome IT eksperst Jari Kopakkala toonud välja järgmised näpunäited.