Majanduskomisjon võttis elektroonilise side seaduse muutmiseks lisaaega

Komisjoni liige Kalvi Kõva lisas, et juhtunu on halb pretsedent ja olukorras ei ole paremat lahendust, kui eelnõule täiendavate selgituste lisamine. „Mäletame eelmise istungjärgu lõpus toimunud obstruktsiooni ning eelnõude menetlemise venimise tulemus on nüüd käes. Kuna tagantjärele kehtima hakkavat seadust me vastu võtta ei saa, võtsime eelnõu parandamiseks lisanädala ja loodame seaduse vastu võtta esimesel võimalusel järgmisel nädalal,“ rääkis Kõva.