Rahvusvahelised maksed muutuvad soodsamaks: Wise langetab pooltel klientidel teenustasusid

Arun Tharmarajah, Wise-i Eur4oopa regiooni juht selgitab hinnalanguse tagamaid: „Wise kasvab jätkuvalt kogu maailmas ning meie infrastruktuuri kaudu liigub järjest rohkem raha, tänu millele saame erinevates ärivaldkondades tulemuslikumalt tegutseda. See omakorda võimaldab meil vähendada tegevuskulusid ja tuua saadud kokkuhoid meie klientideni, muutes ülekanded nende jaoks odavamaks ja kiiremaks. Meie eesmärk on olnud alati muuta raha saatmine välkkiireks, mugavaks, läbipaistvaks ning et see lõpuks oleks tasuta. Tänase hinnalangusega astume selle eesmärgi saavutamisele veel ühe sammu lähemale.“