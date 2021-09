Tähelepanuväärne tehing: Eesti sidemetega idufirma müüs maha maailma esimese NFT aktsia

Ostjaks oli Rootsi riskikapitali investeeringute firma Curitas Ventures, mida juhib Gerda Larsson. „Meil on hea meel näha uuenduslikke ettevõtteid, kes mõtlevad ka rahakogumise ja tootearenduse osas raamidest väljapoole. CAV Solution näitab uuenduslikkust sellega, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad tõstavad teadlikkust oma toote ümber ja kuidas nad lähenesid rahastusringile. Ootame huviga, mis neid ees ootab,“ ütles Gerda Larsson.

CAV Solution on spetsialiseerunud klientide vanusekontrolli teenusele. Euroopa idufirma on välja arendanud vanusekontrolli lisandmooduli, mis on mõeldud maailma müügiautomaatide jaoks. Moodul suurendab automaatide konkurentsivõimet traditsiooniliste jaemüüjate ees, kellel on võimalus tarbija vanuse kontrollimiseks kasutada kohapealset müüjat. Mooduli kasutuskohad ei piirdu ainult müügiautomaatidega, vaid seda on võimalik tarvitada ka kohapealse tunne-oma-klienti (Know Your Customer) tuvastusvahendina.

„See võimaldab automaatidel laieneda ka vanusepiiranguga müügiturule. Mis kõige tähtsam – see lahendus hoiab ära vanusepiiranguga toodete müümise alaealistele. See, et lastel on võimalus osta tooteid, mis nende tervist kahjustavad, on suur üleilmne probleem,“ ütles CAV Solutioni äriprotsesside juht Juri Tarassenkov.

Tuvastus on lihtne ja koosneb kahest osast – klient vaatab kaamerasse ja asetab dokumendi selleks mõeldud alasse, misjärel saabub teade, kas tuvastus õnnestus või mitte. Pärast toimingut kustutatakse kõik andmed. Moodul kontrollib dokumendi ehtsust, isiku sünnikuupäeva ja seda, kas kaamera ees olev isik on dokumendi fotol olev isik. Kliendid USA-st, Euroopast, Araabia Ühendemiraatidest ja Aasiast on müügiosakonnaga juba ühendust võtnud ning ootavad oma esimest katsemoodulit.

CAV Solution on üks esimesi idufirmasid, kes osales Tehnopol Startup Inkubaatori kasvuprogrammis Narvas. Programm valmistab alustavaid tehnoloogiaettevõtteid ette investeeringuteks ja viib neid kokku võimalike investoritega.

„Startup Inkubaator oli esimene partner, kellega me lepingu allkirjastasime. Inkubaatoril oli tähtis osa aktsionäride juhendamisel ning nõu ja kogemusega abistamisel,“ ütles Dmitri Pimenov. „Programmi juht Olga Kurdovskaja on olnud väga toetav. Ta on alati valmis koostööd tegema, abikätt ulatama ning uusi ettevõtteid ja võimalikke partnereid omavahel kokku viima. Me hoiame end kursis uute programmide ja võimalustega, mida Inkubaator pakub. Peame Tehnopol Startup Inkubaatorit oma tähtsaks partneriks.“