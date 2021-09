Börsile pürgiva Läti finantsettevõtte omanikud kinnitasid IPO prospekti

Lisaks andsid aktsionärid DelfinGroupi juhatusele volitused viia läbi kõik IPOga seotud vajalikud tegevused, et ettevõtte aktsiad jõuaksid avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemiseni Nasdaq Riia põhinimekirjas. Juhatusel tuleb teha muudatusi ka firma põhikirjas ja esitada need äriregistrile, sõlmida kokkulepped Nasdaq Riia ja regionaalse väärtpaberite keskdepositooriumiga, ning tagada vajadusel aktsia hinna toetamine ehk stabilisatsioon.

DelfinGroupi nõukogu esimehe Agris Evertovskise sõnul on praeguseks kogu tehniline ja juriidiline ettevalmistustöö tehtud, et saada Läti finantsjärelevalvelt IPO prospektile roheline tuli. “Niipea kui prospekt on üle vaadatud ja kinnitatud, kuulutame välja aktsiate esmase avaliku pakkumise. Plaanime IPOga kaasata kuni 15 miljonit eurot, mis on vajalik DelfinGroupi äri kasvatamiseks ja finantseerimiskulude langetamiseks,” ütles Evertovskis.