Tänasest on Tallinna ja selle lähiümbruse elanikel võimalik rendiautosid kasvõi koduukse ette tellida

„CityBee jaoks on oluline olla seal, kus on inimesed, kes meie teenust vajavad ja laieneme tegevustega vastavalt vajadusele. Auto meelepärasesse kohta toomise vastu on kliendid huvi tundnud, mistõttu otsustasime avada sõiduki ette tellimise teenuse,“ sõnas CityBee Eesti juht Egert Kivisaar.

Endale sobiva CityBee auto kohale toimetamist saab esialgu tellida Tallinna ja selle lähiümbruse piires ehk ka Tabasalus, Harkujärvel, Laagris, Peetris, Muugal ja Viimsis. „CityBee saab tellida ka sinna, mis ei ole traditsiooniliselt CityBee parkimistsoon, kuid jääb mainitud piirkonda. Näiteks, kui elad Viimsis Rohuneemes, kus tavapäraselt ei saa sõitu alustada või lõpetada, siis sõidukit sinna ette tellida on siiski võimalik,“ selgitas Kivisaar. Ta lisas, et see laiendab CityBee sõidukite kättesaadavust piirkondades, kus seni avalike parkimiskohtade puudusel ei ole olnud võimalik CityBee teenust avada.

CityBee Eesti juhi sõnul on sõiduki ettetellimine sobilik neile, kes teavad, et soovivad järgmisel päeval muretsemata kusagile jõuda. „Sõidukijagamise teenus on kogukonnal põhinev teenus ja autod pidevas liikumises. Seetõttu võib tekkida olukordi, kus õhtuti vaatad, et sõiduk on kodu läheduses olemas, kuid hommikuks on mõni teine CityBee kasutaja sellega juba minema sõitnud. Sõiduki ettetellimisel ei saa tellitud sõidukit keegi teine vahepeal kasutada,“ kirjeldas Kivisaar. Samuti saab niiviisi kindlustada sobiva suurusega sõiduki olemasolu, kui minna näiteks perega väljasõidule.

Autot on võimalik tellida läbi CityBee koduleheküljel või helistades klienditeeninduse telefonil. Tellimused tuleb esitada hiljemalt kella 19:00-ks ning sõiduk toimetatakse soovitud aadressile öö jooksul.

Auto ettetellimise teenuse kasutamisel on miinimum rendiaeg üks ööpäev ning päevatasu rakendub südaööst. Sõidumaksumusele rakendub 5€ auto kohaletoomise tasu.

Sõiduki ettetellimise teenus on järjekordne samm CityBee eesmärgis muuta linn avatumaks ja rohelisemaks. „Mida mugavam on teenus, seda tõenäolisemalt loobuvad inimesed isiklikust sõiduautost. Ettetellimine võimaldab sõidukit kasutada ka neil, kellele traditsiooniline sõidukijagamise teenus ei ole piisavalt kättesaadav, kuid kellel isiklik sõiduauto igapäevasteks sõitudeks puudub, “ ütles Kivisaar.