Märkimisväärse müügituluga Eesti idufirma laieneb Singapuri

Change’i asutaja ja juhi Kristjan Kangro sõnul on eesmärk kasutada Singapuri stardiplatvormina ülemaailmsetele turgudele laienemiseks. „Nii potentsiaalsete klientide kui ka investorite huvi Change’i vastu kasvas hüppeliselt pärast meie viimast, 3,7 miljoni eurost investeerimisringi ning otsustasime, et aeg laienemiseks ka väljaspoole Euroopat on küps. Change’i jaoks on see oluline samm, et kasvada üheks maailma juhtivaks krüptoraha investeerimis- ja kauplemiskeskkonnaks,“ ütles Kangro.